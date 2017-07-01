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Оснований для ввода временной администрации в банк «Югра» не было

Вчера, 19:49
Оснований для ввода временной администрации в банк «Югра» не было
Газета «Известия» обнародовала документы, свидетельствующие, что основания для ввода временной администрации в «Югру» отсутствовали. В справке уполномоченного ЦБ от 30 июня сказано, что «доформирование резервов не привело к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)».

Кроме того, агентство «ПРАЙМ» опубликовало акт проверки Центробанка от 14 июля, подтверждающий, что в банке «Югра» не было обнаружено никаких забалансовых вкладов.

«ЦБ неоднократно проводил проверки на наличие забалансовых вкладов. Одна из таких закончилась в марте этого года и очередной раз доказала соответствие реестра вкладчиков бухгалтерской отчётности», — пояснил экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев в ответе на запрос «Известий».

«Разрушительность западных санкций -  ничто по сравнению с разрушительностью санкций, наложенных на Россию либеральным правительством Медведева и Центробанком», — так прокомментировал изданию Утро.Ру ввод временной администрации в банке «Югра» политик и экономист Михаил Делягин.

Между тем, как отмечает депутат Госдумы Владимир Сысоев, денег, имеющихся в фонде АСВ, может не хватить на выплаты вкладчикам «Югры». Руководитель Агентства Юрий Исаев сообщил РИА Новости, что остаток средств в фонде обязательного страхования вкладов составляет 163 миллиарда рублей, а банк получил от клиентов около 180 миллиардов.
Источник: «РОСБАЛТ»

 

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