На чемпионате мира по фехтованию выступят два представителя Курской области

Сегодня в Лейпциге стартует чемпионат мира по фехтованию. Курскую область в сборной России представят два спортсмена. Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова и Дмитрий Жеребченко выступят в личных и командных соревнованиях, соответственно, женского и мужского турниров. Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Грузии Дериглазова завоевала две серебряные медали – в личном и командном разрядах. Вице-чемпионом Европы в команде стал и Жеребченко.