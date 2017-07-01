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На чемпионате мира по фехтованию выступят два представителя Курской области

Сегодня, 08:14
На чемпионате мира по фехтованию выступят два представителя Курской области
Сегодня в Лейпциге стартует чемпионат мира по фехтованию. Курскую область в сборной России представят два спортсмена. Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова и Дмитрий Жеребченко выступят в личных и командных соревнованиях, соответственно, женского и мужского турниров. Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Грузии Дериглазова завоевала две серебряные медали – в личном и командном разрядах. Вице-чемпионом Европы в команде стал и Жеребченко.

 

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