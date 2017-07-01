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Ежегодно в Курске спиливают 6 тысяч деревьев

Сегодня, 08:15
Ежегодно в Курске спиливают 6 тысяч деревьев
В Курске  ежегодно спиливают порядка 6 тысяч деревьев. В мэрии напомнили, куда горожанам обращаться, чтобы избавиться от аварийных зеленых насаждений. Выдача разрешений – прерогатива комитета экологической безопасности и природопользования Курска. Для получения разрешения нужно обратиться с заявлением по адресу: улица Александра Невского, 5, каб. 423. По каждому такому заявлению выезжает комиссия и принимает решение о необходимости сноса, обрезки, пересадки зеленого насаждения или об отказе в удовлетворении требования заявителя. Спиливают деревья в плановом порядке подрядные организации после заключения муниципального контракта. Когда дерево представляет реальную угрозу жизни и имуществу граждан, то вырубить его можно без разрешения. Достаточно уведомить комитет экологической безопасности и природопользования Курска и приступать к сносу. Как правило, такой порядок используют управляющие компании, хозяйствующие субъекты и подразделения МЧС в ответ на обращения граждан. Ухаживать за зелеными насаждениями, прилегающими к многоквартирным домам, должны управляющие компании. Деревья, растущие в охранных зонах сетей и коммуникаций, должны содержать и вовремя сносить балансодержатели этих инженерных сооружений. Напоследок в мэрии призвали курян при объявлении штормового предупреждения позаботиться о безопасности своего имущества, например, не ставить машины под деревьями. 

 

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