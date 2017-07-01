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Военнослужащие вернулись с учений в Астраханской области

Сегодня, 08:17
Военнослужащие вернулись с учений в Астраханской области
Курские ракетчики вернулись с полигона Капустин Яр в Астраханской области, где принимали участие в масштабных учениях Западного военного округа. Почти полтора месяца они провели в условиях, максимально приближенных к боевым. Куряне показали лучший результат на учениях из шести бригад-участниц. Цели поражают на расстоянии свыше 50 километров. В учениях были задействованы до 500 человек личного состава и более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники. 
 
Фото ГТРК "Курск"

 

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