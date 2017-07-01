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Курский таксист промышлял автокражами

Сегодня, 08:19
Курский таксист промышлял автокражами
Полицейские задержали 37-летнего курянина, подозреваемого в нескольких хищениях. Выяснилось, что подозреваемый работал таксистом  на своем автомобиле и постоянно возил с собой инструменты, которыми пользовался при совершении преступлений. Известно как минимум о 3 эпизодах его преступной деятельности на территории Курска. По вечерам он демонтировал с грузовиков тяжёлые аккумуляторные батареи при помощи ключей и кусачек. Похищенное мужчина сдавал в пункт приёма лома металлов. Устанавливается сумма нанесённого ущерба, а также причастность таксиста к аналогичным преступлениям. Злоумышленник стал фигурантом нескольких уголовных дел, которые будут объединены в одно производство.

 

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