На Волокно задержали еще одного насильника

В Курске задержали 34-хлетнего жителя Волокно, его подозревают в нападении на женщину и насильственном принуждении её к интиму. Инцидент произошел на улице Крюкова. Курянка на остановке ожидала такси, к ней стал приставать нетрезвый незнакомец. Он силой завел горожанку за остановку, избил и надругался над ней. Потерпевшая была настолько испугана, что следующие несколько часов она ходила в шоковом состоянии по микрорайону и просила о помощи. Предполагаемого насильника вычислили и уже арестовали.

Напомним, буквально пару недель назад в Курске произошёл подобный случай. Незнакомец напал на 36-тилетнюю горожанку, но в тот раз его остановили случайные прохожие.