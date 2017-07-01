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На Волокно задержали еще одного насильника

Вчера, 18:00
На Волокно задержали еще одного насильника
В Курске задержали 34-хлетнего жителя Волокно, его подозревают в нападении на женщину и насильственном принуждении её к интиму. Инцидент произошел на улице Крюкова. Курянка на остановке ожидала такси, к ней стал приставать нетрезвый незнакомец. Он силой завел горожанку за остановку, избил и надругался над ней. Потерпевшая была настолько испугана, что следующие несколько часов она ходила в шоковом состоянии по микрорайону и просила о помощи. Предполагаемого насильника вычислили и уже арестовали. 
Напомним, буквально пару недель назад в Курске произошёл подобный случай. Незнакомец напал на 36-тилетнюю горожанку, но в тот раз его остановили случайные прохожие. 

 

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