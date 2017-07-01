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Сысоев: глава ЦБ должна уйти в отставку

Сегодня, 10:41
Сысоев: глава ЦБ должна уйти в отставку
По мнению члена фракции ЛДПР, Владимира Сысоева, в проблемах «Югры» виновна непосредственно глава ЦБ.
Политик подверг жесткой критике действия регулятора, в частности, обвинив Банк России в некачественном надзоре, который, по мнению Сысоева, влечет за собой падение уровня доверия россиян к банковскому сектору и оказывает негативное воздействие на финансовый сектор экономики.
Депутат напомнил, что при переизбрании главы ЦБ, ЛДПР голосовала против продления полномочий Набиуллиной, и рекомендовал главе ЦБ сложить свои полномочия добровольно.
Напомним, что на прошлой неделе по решению ЦБ в банк «Югра» введена временная администрация. Однако, мажоритарный акционер «Югры» Алексей Хотин и руководство финучреждения намерены поддерживать банк до разрешения всех проблемных вопросов с регулятором.

 

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