18 июля на дорогах Курской области обошлось без ДТП с пострадавшими

18 июля в Курской области аварий с пострадавшими не зарегистрировано. Как сообщили в Госавтоинспекции, на территории региона зарегистрировано 41 ДТП с материальным ущербом. За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления транспортными средствами 5 водителей, 1 человек отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Двое задержаны за повторное нарушение. Инспекторы выявили 85 пешеходов, нарушивших ПДД. Всего средствами фото-видеофиксации зафиксировано почти 4,5 тысяч нарушения ПДД, львиная доля это нарушения скоростного режима.



