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28-летний курянин обокрал мать

Сегодня, 11:43
28-летний курянин обокрал мать
Полицейские раскрыли кражу денег, совершённую с банковской карты. Как пояснили в УМВД, потерпевшая курянка летом жила на даче. Неожиданно она получила СМС, что с ее счёта кто-то снял 7,5 тысяч рублей. Вернувшись домой, она незамедлительно обратилась в полицию. В первую очередь оперативники опросили домочадцев женщины, но не получили никакой информации. Чтобы установить личность подозреваемого, полицейские отсмотрели записи с камер слежения, сделанные в день, когда производилось снятие денег. Выяснилось, что кредитку опустошил 28-летний сын потерпевшей. Он уже признался в преступлении. Похищенные деньги изъять не удалось, подозреваемый успел их потратить. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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