Завтра в Курске ожидается масштабное отключение холодной воды

Завтра, 20 июля, в Курске ожидается масштабное отключение холодной воды. В четверг с 8 утра до 9 вечера будет прекращена подача холодной воды в микрорайон КЗТЗ, на улицу 50 лет Октября с прилегающими, Суворовские переулки, улицы Бойцов 9 Дивизии, Звездная, пр. Клыкова, пр. Хрущева, №№ 24-44, ул. Веспремская, 7, ул. Запольная, ул. Фатежские, ул. Мичурина, ул. Большевиков, ул. Суворовская, ул. Пучковка – 2-я Орловская с прилегающими улицами, ул. Энгельса, ул. Песковские, ул. Литовская с прилегающими улицами, ул. Дзержинского, ул. Кр.Армии, ул. Пионеров с прилегающими улицами (от 50 лет Октября -ул. Энгельса до ул. Советской - Белинского).

Будет снижено давление в сетях водопровода в Северо-Западном микрорайоне на ул. Косухина, Воробъева, Майский бульвар, Хрущева, Мыльникова, пр. Дружбы, пр. Энтузиастов, ул. Косухина, ул. Воробьева, пр. Хрущева, ул. Мыльникова, Майский бульвар, ул .Студенческую, ул. Орловскую, пр. Сергеева, ул. Веспремскую, ул. 50 лет Октября, 96, 96а ,96б, 110.

Курянам рекомендуют сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.