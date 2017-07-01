Куряне присоединились к поиску 3-летнего мальчика в Липецкой области

Куряне вместе с местными жителями ищут пропавшего в Липецкой области 3-хлетнего Артёма Кузнецова. Ребёнок 13 июля находился вместе с отцом на сенокосе и внезапно исчез из мотоблока. С того момента прошло 6 дней. О местонахождении мальчика ничего не известно. Его ищут сотни людей. В их числе сотрудники полиции, спасатели, неравнодушные местные жители и добровольцы из разных регионов. В поисках участвуют волонтеры отряда «Лиза Алерт Курск».

Накануне поздно вечером поисковики обнаружили первое серьезное свидетельство - тапок малыша. Родители уже подтвердили, что он принадлежит пропавшему Артёму.

Поскольку ребёнок пропал в области, где мобильная связь не всегда устойчивая, один из операторов сотовой связи на место привёз мобильную вышку. Для поиска требуются люди, кинологи и авиация.

Куряне собирают экипажи на выезд из Курска в Липецкую область. Всем, кто решит поехать, просят подготовиться. Взять одежду для леса, воду, перекус и обувь.

О готовности можно писать в комментариях в социальной группе «Лиза Алерт Курск».

Имеющуюся информацию о местонахождении ребёнка, просят сообщать по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52.