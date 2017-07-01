Сегодня инспекторы будут следить за пешеходными переходами

Сегодня в Курске сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд, направленный на профилактику ДТП с участием пешеходов. Особое внимание уделят таким нарушениям, как переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора. Следят и за водителями, проверяют, как они проезжают регулируемые пешеходные переходы и перекрестки, а также уступают ли дорогу пешеходам. В ГИБДД подчеркнули, что пешеходный переход не всегда гарантирует полную безопасность. В темное время суток пешеходам рекомендуют иметь на одежде световозвращающие элементы. Напомним, штраф за невыполнение водителями требований ПДД уступить дорогу пешеходам - 1500 рублей, за переход дороги неустановленном месте законом предусмотрено предупреждение либо штраф в 500 рублей.



