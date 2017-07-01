Водителя, не пропустившего пожарную машину, оштрафовали

На улицах Курска провели операцию «Уступи дорогу спецтранспорту!». Ее устроили сотрудники МЧС и ГИБДД. Для определения нарушителей, которые не считают необходимым уступать дорогу спешащим на помощь оперативным службам, а именно крупногабаритной пожарной спецмашины, были привлечены пять экипажей ДПС. Маршрут движения пролегал по центральным улицам Курска. Такие рейды проводятся ежегодно. На этот раз операция показала, что внимание и сознательность водителей повышается. Они реагируют на сигналы спецтехники и предоставляют преимущество. За время проведенного рейда сотрудники ГИБДД составили один протокол. Кто-то всё же дорогу не уступил.