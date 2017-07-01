поиск по сайту
 

Водителя, не пропустившего пожарную машину, оштрафовали

Вчера, 15:05
Водителя, не пропустившего пожарную машину, оштрафовали
На улицах Курска провели операцию «Уступи дорогу спецтранспорту!». Ее устроили сотрудники МЧС и ГИБДД. Для определения нарушителей, которые не считают необходимым уступать дорогу спешащим на помощь оперативным службам, а именно крупногабаритной пожарной спецмашины, были привлечены пять экипажей ДПС. Маршрут движения пролегал по центральным улицам Курска. Такие рейды проводятся ежегодно. На этот раз операция показала, что внимание и сознательность водителей повышается. Они реагируют на сигналы спецтехники и предоставляют преимущество. За время проведенного рейда сотрудники ГИБДД составили один протокол. Кто-то всё же дорогу не уступил.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама