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Курскэнерго организовало летний отдых сотрудников и их детей

Вчера, 15:34
Курскэнерго организовало летний отдых сотрудников и их детей
В филиале ПАО «МРСК Центра» –  – «Курскэнерго» уделяют большое внимание вопросу  организации летней оздоровительной кампании для работников и их детей. До конца лета свыше 400 сотрудников филиала и членов их семей  отдохнут на море, поправят здоровье в санаториях и оздоровительных детских лагерях в рамках действующего в компании коллективного договора  и договора добровольного медицинского страхования.
Одним из популярных мест отдыха энергетиков является черноморское побережье Краснодарского края.  В июне этого года свыше 90 человек отдохнули в курортных  городах Геленджик и Темрюк. В августе более 100 работников предприятия отправятся на отдых в поселок Лермонтово и в бухту «Инал» Туапсинского района. Оплачивает их проезд профсоюзный комитет Курскэнерго.
Дети работников Курскэнерго также отдохнут в летних оздоровительных лагерях и детских санаториях России на льготных условиях. Согласно коллективному договору, родители оплачивают только 20% от стоимости путевки, а  оставшуюся часть затрат по их приобретению берет на себя администрация филиала. Многодетным, неполным семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, путевки предоставляются бесплатно.
В июне 2017 года более 70 детей сотрудников предприятия отдохнули и набрались сил в спортивно-оздоровительном  Центре им. В. Терешковой под Курском. До конца летних каникул порядка 20 ребят поправят здоровья в других санаториях и детских лагерях Курской области, в том числе, ДОЛ «Олимпиец» и  им. Гагарина, санатории «Соловушка»,  «Горняцкий», «Соловьиные зори». 
В целом, на оздоровление  сотрудников и их детей в этом году Курскэнерго направит 3,4 млн рублей.
«Забота о здоровье сотрудников и членов их семей – одна из главных составляющих социальной поддержки персонала в Курскэнерго, – говорит начальник отдела социальных отношений  филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Игорь Иванов. – Воспользоваться возможностью доступного отдыха или получить санаторно-курортное лечение может каждый работник предприятия, причем, не только летом, а на протяжении всего года».

 

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