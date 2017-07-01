Курскэнерго организовало летний отдых сотрудников и их детей

В филиале ПАО «МРСК Центра» – – «Курскэнерго» уделяют большое внимание вопросу организации летней оздоровительной кампании для работников и их детей. До конца лета свыше 400 сотрудников филиала и членов их семей отдохнут на море, поправят здоровье в санаториях и оздоровительных детских лагерях в рамках действующего в компании коллективного договора и договора добровольного медицинского страхования.

Одним из популярных мест отдыха энергетиков является черноморское побережье Краснодарского края. В июне этого года свыше 90 человек отдохнули в курортных городах Геленджик и Темрюк. В августе более 100 работников предприятия отправятся на отдых в поселок Лермонтово и в бухту «Инал» Туапсинского района. Оплачивает их проезд профсоюзный комитет Курскэнерго.

Дети работников Курскэнерго также отдохнут в летних оздоровительных лагерях и детских санаториях России на льготных условиях. Согласно коллективному договору, родители оплачивают только 20% от стоимости путевки, а оставшуюся часть затрат по их приобретению берет на себя администрация филиала. Многодетным, неполным семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, путевки предоставляются бесплатно.

В июне 2017 года более 70 детей сотрудников предприятия отдохнули и набрались сил в спортивно-оздоровительном Центре им. В. Терешковой под Курском. До конца летних каникул порядка 20 ребят поправят здоровья в других санаториях и детских лагерях Курской области, в том числе, ДОЛ «Олимпиец» и им. Гагарина, санатории «Соловушка», «Горняцкий», «Соловьиные зори».

В целом, на оздоровление сотрудников и их детей в этом году Курскэнерго направит 3,4 млн рублей.

«Забота о здоровье сотрудников и членов их семей – одна из главных составляющих социальной поддержки персонала в Курскэнерго, – говорит начальник отдела социальных отношений филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Игорь Иванов. – Воспользоваться возможностью доступного отдыха или получить санаторно-курортное лечение может каждый работник предприятия, причем, не только летом, а на протяжении всего года».



