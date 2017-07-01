В Железногорске реконструировали стадион "Горняк"

В Железногорске завершилась реконструкция стадиона «Горняк». Теперь в распоряжении горожан обновленные беговые дорожки, зал для занятий тяжелой атлетикой, теннисный корт, футбольное поле с искусственным покрытием. Также провели ремонт на трибунах. В администрации Курской области отметили, важное преимущество новых дорожек – финишный слой из полимеров. Благодаря ему на стадионе можно проводить соревнования федерального уровня. На модернизацию стадиона инвесторы направили 15 млн рублей. Кстати, Железногорск известен сильной легкоатлетической школой. Ее воспитанники не раз завоевывали победы на престижных всероссийских и мировых соревнованиях.