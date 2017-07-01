поиск по сайту
 

В Железногорске реконструировали стадион "Горняк"

Вчера, 16:09
В Железногорске реконструировали стадион
В Железногорске завершилась реконструкция стадиона «Горняк». Теперь в распоряжении горожан обновленные беговые дорожки, зал для занятий тяжелой атлетикой, теннисный корт, футбольное поле с искусственным покрытием. Также провели ремонт на трибунах. В администрации Курской области отметили, важное преимущество новых дорожек – финишный слой из полимеров. Благодаря ему на стадионе можно проводить соревнования федерального уровня. На модернизацию стадиона инвесторы направили 15 млн рублей. Кстати, Железногорск известен сильной легкоатлетической школой. Ее воспитанники не раз завоевывали победы на престижных всероссийских и мировых соревнованиях. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама