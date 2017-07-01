Парк имени Дзержинского остался без памятника Дзержинскому

В Курске демонтировали памятник Дзержинскому – известному российскому революционеру. В этом году основателю и главе ВЧК- первой в постреволюционной России службе государственной безопасности, преемником которой ныне является ФСБ, исполнилось бы 140 лет. Демонтаж гипсовой фигуры «Железного Феликса», установленной в парке имени Дзержинского в 1952 году, произведен по просьбе Курского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов органов госбезопасности, члены которой на собранные пожертвования заказали новый памятник. Автором его является курский скульптор Юрий Киреев. Это будет фигура, выполненная из бронзы и установленная на постамент, облицованный гранитом. Общая высота монумента – около пяти метров, или примерно на голову выше прежнего. Открытие памятника запланировано на 11 сентября – день рождения Феликса Дзержинского.