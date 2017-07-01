На стадионе «Трудовые резервы» меняют табло

В Курске на стадионе «Трудовые резервы», который принимает игры Футбольной национальной лиги с участием «Авангарда», меняют экран. По плану он начнет работу уже 26 июля, в этот день команда Соловьиного края примет дубль московского «Спартака». На смену старому экрану придет современная техника, не уступающая по набору функций оборудованию, установленному на лучших стадионах России. В планах привести в порядок входные группы, сделать навесы над трибунами, а рядом с центральным входом, где сейчас пустырь, обустроить спортивную площадку.



