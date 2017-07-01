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Курские таможенники обнаружили в микроавтобусе тайники со спиртным

Сегодня, 12:07
Курские таможенники обнаружили в микроавтобусе тайники со спиртным
В автомобильном пункте пропуска Крупец курские таможенники обнаружили в микроавтобусе Mercedes тайники со спиртными напитками. Автомобиль с молдавскими номерами прибыл с территории  Украины.  Водитель заявил об отсутствии запрещенных товаров. Однако при  осмотре автомобиля  с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса сотрудники выявили несколько подозрительных  участков. Таможенники частично демонтировали декоративные панели задних дверей и обшивку салона.  В технологических нишах, в  межпотолочном пространстве авто и внутри диска запасного колеса под днищем автомобиля они нашли 12 пластиковых бутылок разного объема и  7 стеклянных бутылок. Общий объем задержанных спиртных напитков превысил 21 литр. Водитель авто - 52-летний гражданин Молдовы признался, что вино и коньяк принадлежат ему.  Выезжая из дома, он спрятал их в обшивке транспортного средства для беспрепятственного провоза  через таможню. Скрыл товар умышленно, так как знал, что разрешено провозить не более 3 литров спиртного. Возбуждено дело об административном правонарушении. Алкоголь и  микроавтобус  Mercedes, являющийся орудием совершения административного правонарушения, изъяли. Нарушителю грозит наказание - от  штрафа до конфискации товара и орудия совершения административного правонарушения (в данном случае микроавтобуса). Их судьбу решит суд.

 

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