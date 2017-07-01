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На проспекте Дериглазова иномарка сбила во дворе 5-летнего ребенка

Сегодня, 12:14
На проспекте Дериглазова иномарка сбила во дворе 5-летнего ребенка
19 июля в Курске под колеса автомобиля попал ребенок. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 19 часов возле дома №17 по проспекту Дериглазова. 28-летний водитель«CHEVROLET Cobalt» во дворе допустил наезд на 5-летнего пешехода. Ребенка с ранением доставили в детскую больницу №2 Курска.
Добавим, что двумя часами позже на дорогах Курской области произошло еще одно ДТП с участием пешехода. В поселке Солнцево 23-летний водитель ВАЗовской "девятки" сбил 65-летнего мужчину, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую райбольницу.

 

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