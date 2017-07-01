В курских колониях начали разводить уток

Подсобные хозяйства исправительных учреждений в Курской области ежегодно расширяются. Теперь осужденные колоний выращивают уток. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, пернатые появились в исправительных колониях №2, №3, №9 и колонии-поселении №8. Осужденные выращивают более 8 тысяч уток породы белая московская. Самыми важными преимуществами такой породы считаются не только вкусное нежное мясо, но и упитанность и отличная жизнеспособность птиц. Они не привередливы в питании, не требуют особенного ухода, стойки к различным болезням. В пресс-службе ведомства отметили, что расширение подсобного хозяйства позволяет не только разнообразить меню отбывающих наказание, но и трудоустроить их. В будущем планируется увеличение числа поголовья уток в несколько раз.



