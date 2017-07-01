В Курской области пройдет выставка «Товары. Торговля. Услуги»

Ставшая традиционной выставка «Товары. Торговля. Услуги», приуроченная к Дню работника торговли, пройдет в Курской области 21 июля. Она разместится в главном выставочном павильоне местечка Свобода Золотухинского района. В 11.00 начнется осмотр выставочных экспозиций. С 11.30 до 15.00 запланировано официальное открытие мероприятия. Лучшим работникам сферы торговли и услуг общественного питания вручат награды, состоится концерт.