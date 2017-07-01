У курянки покупатели украли мобильный телефон

Мобильный телефон - по-прежнему один из самых распространённых предметов хищения. Очередной жертвой воров стала 25-летняя курянка, которая работала продавцом одного из местных магазинов. Свой дорогой гаджет она беспечно оставила на прилавке, чем и воспользовались двое молодых людей. Пока один из них отвлекал внимание девушки: он просил показать то один, то другой товар на витрине, - его подельник "изъял" оставленный без присмотра телефон. Проводив покупателей, хозяйка обнаружила пропажу и позвонила в полицию. Оперативники, получив подробную ориентировку, незамедлительно приступили к поискам подозреваемых. Сейчас они задержаны, похищенный мобильник изъят и после проведения следственных действий будет возвращен владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



