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У курянки покупатели украли мобильный телефон

Сегодня, 15:17
У курянки покупатели украли мобильный телефон
Мобильный телефон - по-прежнему один из самых распространённых предметов хищения. Очередной жертвой воров стала 25-летняя курянка, которая работала продавцом одного из местных магазинов. Свой дорогой гаджет она беспечно оставила на прилавке, чем и воспользовались двое молодых людей. Пока один из них отвлекал внимание девушки: он просил показать то один, то другой товар на витрине, - его подельник "изъял" оставленный без присмотра телефон. Проводив покупателей, хозяйка обнаружила пропажу и позвонила в полицию. Оперативники, получив подробную ориентировку, незамедлительно приступили к поискам подозреваемых. Сейчас они задержаны, похищенный мобильник изъят и после проведения следственных действий будет возвращен владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

 

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