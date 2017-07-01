Начался суд над бывшим заместителем прокурора Курской области

Сегодня в Черемисиновском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего заместителя прокурора Курской области Романа Королёва. Его привлекли к ответственности за ДТП со смертельным исходом. По версии следствия, 26 сентября 2015 года заместитель прокурора Курской области Роман Королёв на принадлежащем ему автомобиле Volkswagen Touareg сбил в посёлке Черемисиново 57-летнюю местную жительницу. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый разогнался в населенном пункте до скорости более 100 км/ч. Вместе с тем, на участке, где произошел наезд на пешехода, были установлены знаки ограничения скорости в 40 километров в час. В ходе предварительного следствии Роман Королев не признал своей вины в совершении преступления.



