Курские школы до 2025 года перейдут на первую смену

Все курские школы до 2025 года планируется перевести на односменное обучение. Такая задача поставлена Президентом России. В нашей области в 2017-м по сравнению с предыдущим учебным годом количество школьников, обучающихся во вторую смену, уже удалось сократить с 11100 до 9800 человек. Продолжается строительство новых и реконструкция действующих школ. Уже в декабре в Медвенке новая школа примет 650 учеников. В Курске на проспекте Клыкова возводится современная школа на 1000 мест. За счет собственных средств завод КПД завершает строительство школы по проспекту Дериглазова. Строители спешат закончить все работы к 1 сентября. Новая школа, построенная по современному проекту, который апробирован на проспекте Победы, примет 1000 учеников. Завершается реконструкция школы №1 в поселке Кшенский Советского района на 280 обучающихся, ранее ее посещали 220 ребят. Старое здание отстраивают практически заново. Уже 1 сентября преображенная школа распахнет двери для кшенских мальчишек и девчонок, а также ребят из близлежащих школ. Кроме того, в этом году планируется начать строительство школы на 1000 мест и в новом 13-м микрорайоне Железногорска, а также реконструкцию школы в поселке Горшечное. На эти цели предусмотрено направить более 900 млн рублей, из которых 348 млн рублей – федеральные средства и 552 млн - из областного бюджета.