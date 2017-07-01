До 1 сентября в Курской области построят 5 межпоселковых газопроводов

В рамках федеральной Программы газификации регионов в 2017-м "Газпром" ведет строительство пяти межпоселковых газопроводов в Глушковском, Конышевском, Кореневском, Курчатовском, Льговском, Железногорском районах и газопровода – отвода ГРС Никольский Большесолдатского района. В планах ввести их в эксплуатацию до 1 сентября. Синхронно с привлечением бюджетных и внебюджетных средств в этих районах завершается строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей, срок ввода которых 1 августа. Это позволит газифицировать 823 домовладения, перевести на газ 15 котельных объектов социально-культурного назначения, а также новое предприятие - Курский мясоперерабатывающий завод в селе Линец Железногорского района.



