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Курян приглашают потанцевать в парке

Сегодня, 08:08
Курян приглашают потанцевать в парке
Проекты «Танцующий город» и «Субботний вечер» продолжают свою работу. В эту субботу, 22 июля, курян ждет вечер танцев парке имени Героев Гражданской войны, а также концерт в исполнении музыкантов оркестра концертно-творческого центра «Звездный» в сквере имени Свиридова. Музыкальные вечера стартуют одновременно — в 18:00. В сквере им. Г. В. Свиридова для участников праздника музыканты эстрадного оркестра центра «Звёздный» исполнят популярные мелодии. В парке Героев Гражданской войны состоится танцевальный вечер в сопровождении духового оркестра.

 

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