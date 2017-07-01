Курян приглашают потанцевать в парке

Проекты «Танцующий город» и «Субботний вечер» продолжают свою работу. В эту субботу, 22 июля, курян ждет вечер танцев парке имени Героев Гражданской войны, а также концерт в исполнении музыкантов оркестра концертно-творческого центра «Звездный» в сквере имени Свиридова. Музыкальные вечера стартуют одновременно — в 18:00. В сквере им. Г. В. Свиридова для участников праздника музыканты эстрадного оркестра центра «Звёздный» исполнят популярные мелодии. В парке Героев Гражданской войны состоится танцевальный вечер в сопровождении духового оркестра.







