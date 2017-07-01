Курску на ремонт дорог выделили более 100 миллионов рублей

На капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог Курску выделили субсидию в 106 млн рублей. Более 5,5 миллионов добавит городская казна. Эти средства направят на ремонт дороги по улице Карла Маркса, проспекту Победы, улиц Верхняя Луговая, Студенческая, проезда Магистральный, улицы 2-я Новоселовка и других. Общая протяженность ремонтируемых дорог - 9 км. По графику ремонт дорог проведут в Ш квартале 2017 года. Еще почти 94 миллиона рублей из областного бюджета выделили Курску на реконструкцию проспекта Клыкова. Там уже ведутся дорожные работы.

Всего же на содержание, ремонт, строительство и реконструкцию автодорог Курской области в 2017 году направлено 3,5 млрд рублей. На эти средства планируется отремонтировать 378 км и построить почти 11 км новых автодорог в 5-ти районах.

В том числе автодороги по деревням Красниково и Верхнееремино до границы с Курским районом протяженностью 1,9 км; дорога по деревне Верхнее Гуторово до границы Солнцевского района протяженностью 2,2 км; дорога Золотухино-Боево - 1,16 км; дорога Нижние Борки-Нижняя Ровенка-Ровенка Горшеченского района, дорога "Курск-п.Искра"-Чаплыгино-Алябьево-Волобуево в Курском районе протяженностью 2,9 км и дорога село Сазановка Пристенского района - Солнцевский район протяженностью 0,5км. Также будет сделана реконструкция дороги Курск-Шумаково-Полевая через Лебяжье в Курском районе протяженностью 2,1 км с мостовым переходом длиной почти 215 метров.



