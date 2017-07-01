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Сегодня открывается профильная смена молодежных лидеров «Комсорг»

Сегодня, 08:19
Сегодня открывается профильная смена молодежных лидеров «Комсорг»
Сегодня состоится открытие уникальной профильной смены Курской областной школы молодежных лидеров «Комсорг» для молодежи от 14 до 18 лет. За 55 лет в Комсорге навыки организаторской работы получили более 35 тысяч молодых курян. На этот раз 220 ребят получили бюджетные путевки. Профильная смена продлится по 9 августа на базе спортивно – оздоровительного центра им. Терешковой. В 2014 году Комсорг вошел в ТОП-100 лучших программ организации отдыха детей и подростков рейтинга Минобрнауки Российской Федерации. 

 

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