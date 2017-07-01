Курских энергетиков штрафуют за разрытые теплотрассы

Филиал «Квадры» приступил к ремонтам тепловых сетей в Курске. Особенно много разрытий в центре города. Разрешения на производство земляных работ выдает «Городская инспекция по ЖКХ и благоустройству». Она же осуществляет контроль за ходом восстановления территории. По словам директора городской инспекции Владимира Мироненко, с начала года на реконструкцию и ремонт теплосетей на территории Курска выдали 162 ордера на производство земляных работ. Сейчас в работе находится 78 ордеров, по остальным ремонтные работы и восстановление разрушенного благоустройства выполнены в полном объеме.

Самые большие объемы работ по замене и реконструкции трубопроводов запланированы на улицах Золотая, Кольцова, Павлуновского, проспекте Дружбы, на участке улицы Красной армии — от улицы Кольцова до улицы Бочарова. Завершить ремонтно-восстановительные работы специалисты энергокомпании планируют в августе. Однако, учитывая значительный объем, а также выявление новых повреждений на магистральных и внутриквартальных сетях, сроки могут передвинуть. В любом случае завершить их должны до наступления отопительного периода, подчеркнули в мэрии. Мироненко отметил, что специалисты инспекции ежедневно осуществляют выборочный контроль за ходом работ и благоустройством территорий. Если они выявляют какие-либо нарушения, необходимый пакет документов направляется в городской комитет ЖКХ, управление муниципального контроля города, ГИБДД, а также в администрации округов для привлечения ответственных лиц к ответственности. С начала года за нарушение сроков и правил производства земляных работ на территории Курска составлено уже восемь административных протоколов.