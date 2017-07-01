В Золотухинском районе продавали просроченные продукты

Множество нарушений выявили сотрудники Россельхознадзора при внеплановой выездной проверке Потребительского общества в Золотухинском районе. Как сообщили в ведомстве, здесь торговали продукцией животного происхождения с истекшим сроком годности. На товаре не были указаны дата и место выработки, срок годности, условия реализации. Также владельцы вышеуказанной продукции не смогли представить документы, подтверждающие безопасность своей продукции в ветеринарно-санитарном отношении. Виновных привлекли к административной ответственности. Наложили штраф в 110 тысяч рублей. 74 кг недоброкачественной продукции сняли с реализации и утилизировали.