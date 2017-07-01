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В Золотухинском районе продавали просроченные продукты

Сегодня, 11:54
В Золотухинском районе продавали просроченные продукты
Множество нарушений выявили сотрудники Россельхознадзора при внеплановой выездной проверке Потребительского общества в Золотухинском районе. Как сообщили в ведомстве, здесь торговали продукцией животного происхождения с истекшим сроком годности. На товаре не были указаны дата и место выработки, срок годности, условия реализации. Также владельцы вышеуказанной продукции не смогли представить документы, подтверждающие безопасность своей продукции в ветеринарно-санитарном отношении.  Виновных привлекли к административной ответственности. Наложили  штраф в 110 тысяч рублей. 74 кг недоброкачественной продукции сняли с реализации и утилизировали.

 

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