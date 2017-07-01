В Курской области началась приёмка школ

В Курской области началась работа по подготовке образовательных заведений к новому учебному году. Всего на территории региона будут функционировать 917 образовательных организаций, из них 542 школы и 266 детских садов. На каждом объекте будет работать комиссия, в состав которой входят представители МЧС, комитета образования и науки, УМВД, Роспотребнадзора и других ведомств. Их задача – провести полное обследование объекта на предмет соблюдения противопожарных, санитарных, медицинских норм. Школа или высшее учебное заведение должны быть абсолютно безопасны для детей и персонала. Спасатели, в свою очередь, будут обращать внимание на исправность сигнализации и датчиков, другой аппаратуры, которая оповещает и передает сигнал в «Службу спасения – 112». Помимо этого инспекторы проведут инструктажи и занятия по технике безопасности с администрацией образовательных учреждений. А в сентябре организуют учебные тренировки по эвакуации. Межведомственная комиссия начала проверки с Черемисиновского района, где приняты все 18 образовательных объектов. Далее специалисты продолжат проверки в Касторенском районе. Завершится работа по приемке образовательных учреждений до 21 августа.



