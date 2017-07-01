поиск по сайту
 

В Курской области началась приёмка школ

Сегодня, 12:00
В Курской области началась приёмка школ
В Курской области началась работа по подготовке образовательных заведений к новому учебному году. Всего  на территории региона будут функционировать 917 образовательных организаций, из них 542 школы и 266 детских садов. На каждом объекте будет работать комиссия, в состав которой входят представители МЧС, комитета образования и науки, УМВД, Роспотребнадзора и других ведомств. Их задача – провести полное обследование объекта на предмет соблюдения противопожарных, санитарных, медицинских норм. Школа или высшее учебное заведение должны быть абсолютно безопасны для детей и персонала. Спасатели, в свою очередь, будут обращать внимание на исправность сигнализации и датчиков, другой аппаратуры, которая оповещает и передает сигнал в «Службу спасения – 112». Помимо этого инспекторы проведут инструктажи и занятия по технике безопасности с администрацией образовательных учреждений.  А в сентябре организуют учебные тренировки по эвакуации. Межведомственная комиссия начала проверки с Черемисиновского района, где приняты все 18 образовательных объектов. Далее специалисты продолжат проверки в Касторенском районе. Завершится работа по приемке образовательных учреждений до 21 августа.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама