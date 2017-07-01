В Курске директор месяцами не платил зарплату своему сотруднику

Невыплата зарплаты стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в Курске.

Как сообщили в СК, с 1 августа 2016 по 31 января 2017 года руководитель организации свыше двух месяцев полностью не выплачивал своему работнику зарплату, а также выплачивал этому же работнику зарплату свыше двух месяцев в размере ниже МРОТ. Перед потерпевшим образовалась задолженность - более 62 тысяч рублей. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Также следователи выясняют, есть ли среди сотрудников этой организации, права которых тоже были нарушены.



