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В Курске директор месяцами не платил зарплату своему сотруднику

Сегодня, 12:33
В Курске директор месяцами не платил зарплату своему сотруднику
Невыплата зарплаты стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в Курске. 
Как сообщили в СК, с 1 августа 2016 по 31 января 2017 года руководитель организации свыше двух месяцев полностью не выплачивал своему работнику зарплату, а также выплачивал этому же работнику зарплату свыше двух месяцев в размере ниже МРОТ. Перед потерпевшим образовалась задолженность - более 62 тысяч рублей. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Также следователи выясняют, есть ли среди сотрудников этой организации, права которых тоже были нарушены. 

 

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