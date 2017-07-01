В Курской области велосипедист угодил под колёса иномарки
Сегодня, 12:36
В Курской области иномарка сбила велосипедиста. ДТП произошло в четверг, 20 июля, в посёлке Хомутовка примерно в 10 утра на улице Кирова. По информации Госавтоинспекции, 38-летний водитель AUDI-80, поворачивая направо, не посмотрел в зеркало. В это время в попутном направлении ехал 46-летний велосипедист. Водитель авто помеху справа не заметил и допустил наезд на велосипедиста, который в результате получил травмы и в больницу обратился сам.