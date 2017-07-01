поиск по сайту
 

Вопреки протестам Генпрокуратуры банки начали выплаты вкладчикам «Югры»

Сегодня, 13:00
Вопреки протестам Генпрокуратуры банки начали выплаты вкладчикам «Югры»

Нашумевшая история о вводе Центробанком временной администрации (ВА) в банке «Югра» набирает обороты, поскольку делом заинтересовалась Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Напомним, 10 июля ВА начало работу по изучению всей документации «Югры», а спустя девять дней, после ряда проверок Генпрокуратура опротестовала решение регулятора и распорядилась приостановить выплаты для вкладчиков. Однако, вопреки этому вчера банки начали возмещение. Так, ВТБ24 выплатил около 10 млрд рублей.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама