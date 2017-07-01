Вопреки протестам Генпрокуратуры банки начали выплаты вкладчикам «Югры»
Сегодня, 13:00
Нашумевшая история о вводе Центробанком временной
администрации (ВА) в банке «Югра» набирает обороты, поскольку делом
заинтересовалась Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Напомним, 10 июля ВА начало работу по изучению всей
документации «Югры», а спустя девять дней, после ряда проверок Генпрокуратура
опротестовала решение регулятора и распорядилась приостановить выплаты для
вкладчиков. Однако, вопреки этому вчера банки начали возмещение. Так, ВТБ24
выплатил около 10 млрд рублей.