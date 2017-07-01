Сотни нарушений выявили при проведении капремонта

За полтора года - в 2016-м и за первые 6 месяцев 2017-го - в Курской области прокуратура выявила 314 нарушений при организации и проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселении граждан из аварийного жилфонда. Сотрудники надзорного ведомства внесли 3 протеста, 126 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 27 лиц. Возбуждено 4 уголовных дела, еще по 2 материалам проводится проверка. О недопустимости нарушений закона предостережены 32 лица. В частности, прокуратура вскрыла факты хищения денежных средств, находящихся на счете Регионального оператора фонда капремонта. Это стало поводом для возбуждения двух дел. В ведомстве подчеркнули, что Фонд капитального ремонта недобросовестно выполняет свои обязанности, не следит за качеством выполненных работ, не предпринимает мер к подрядчикам, нарушающим условия выполнения работ.



