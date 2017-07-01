поиск по сайту
 

Сотни нарушений выявили при проведении капремонта

Сегодня, 14:15
Сотни нарушений выявили при проведении капремонта
За полтора года  - в 2016-м и за первые 6 месяцев 2017-го - в Курской области прокуратура выявила 314 нарушений при организации и проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселении граждан из аварийного жилфонда. Сотрудники надзорного ведомства внесли 3 протеста, 126 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 27 лиц. Возбуждено 4 уголовных дела, еще по 2 материалам проводится проверка. О недопустимости нарушений закона предостережены 32 лица. В частности, прокуратура вскрыла факты хищения денежных средств, находящихся на счете Регионального оператора фонда капремонта. Это стало поводом для возбуждения двух дел. В ведомстве подчеркнули, что Фонд капитального ремонта недобросовестно выполняет свои обязанности, не следит за качеством выполненных работ, не предпринимает мер к подрядчикам, нарушающим условия выполнения работ.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама