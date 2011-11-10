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Сеанс одновременной игры в шахматы в Курске длился около двух часов

Сегодня, 14:21
Сеанс одновременной игры в шахматы в Курске длился около двух часов
В Курске отметили день шахмат. На Театральной площади организовали масштабное мероприятие с большим количеством участников и болельщиков. 24 претендента бросили вызов ведущему шахматисту области – мастеру спорта международного класса Олегу Куликову. На бой на шахматном поле решились куряне самых разных возрастов. Сеанс одновременной игры продлился около двух часов. Одержать победу над мастером не удалось никому. Но всё же две партии шахматисты-любители свели к ничьей.

 

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