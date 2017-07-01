В Поныровском районе полицейские разыскали похищенную лошадь

В Поныровском районе полицейские вернули похищенную лошадь. К стражам порядка обратился мужчина с заявлением о пропаже животного с луга. Несколько групп прочесали лесные массивы и прилегающую территорию. В поисках участвовали не только полицейские, но и местные жители. Оперативникам удалось найти свидетелей, которые видели, в какую сторону неизвестный уводил жеребца. Лошадь обнаружили привязанной к дереву к заброшенном саду, удалось установить и подозреваемого в преступлении. Им оказался житель соседнего села. Ущерб от кражи оценивается не только стоимостью животного. Лошадь вносит весомый вклад подсобному хозяйству потерпевшего, и ее пропажа стала значительной потерей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ранее судимому конокраду грозит до 5 лет лишения свободы.



