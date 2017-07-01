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В выходные будут ловить нетрезвых водителей

Сегодня, 15:04
В выходные будут ловить нетрезвых водителей
В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут проверки водителей на трезвость. Рейды устроят в Курске, а также в Золотухинском, Поныровском, Октябрьском, Медвенском и еще в ряде районов области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Курян призывают сообщать о пьяных и неадекватных водителях по телефонам 102, 36-70-01 или 36-70-02.

 

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