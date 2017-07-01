Житель Льгова заплатил алименты после ареста машины

Житель Льгова не спешил погашать долг по алиментам в 70 тысяч рублей. Приставы выяснили, что у нерадивого отца имеется транспортное средство Ford TRANSIT. Сотрудники ведомства наложили арест на машину, а также ограничили должника в водительских правах. Пока же шла процедура ареста, мужчина активно названивал своим знакомым и друзьям. В результате в тот же день должник пришел в отдел судебных приставов и заплатил алименты в полном объеме. Наложенный арест на автомобиль сняли.



