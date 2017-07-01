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Житель Льгова заплатил алименты после ареста машины

Сегодня, 15:32
Житель Льгова заплатил алименты после ареста машины
Житель Льгова не спешил погашать долг по алиментам в 70 тысяч рублей. Приставы выяснили, что у нерадивого отца имеется транспортное средство Ford TRANSIT. Сотрудники ведомства наложили арест на машину, а также ограничили должника в водительских правах. Пока же шла процедура ареста, мужчина активно названивал своим знакомым и друзьям. В результате в тот же  день должник пришел в отдел судебных приставов и заплатил алименты в полном объеме. Наложенный арест на автомобиль сняли.

 

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