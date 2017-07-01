Несовершеннолетняя курянка распространяла наркотики

16-летняя жительница Курска и ее 22-летний знакомый стали фигурантами уголовного дела за распространение наркотиков.

Как сообщили в СК, вечером 18 июля полицейские изъяли у девушки пакет, внутри которого находилось 46 свертков с порошком и кристаллами белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество общей массой около 27 граммов. Наркотики подозреваемые планировали сбыть с помощью «закладок».

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.