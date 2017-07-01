поиск по сайту
 

Несовершеннолетняя курянка распространяла наркотики

Сегодня, 15:38
Несовершеннолетняя курянка распространяла наркотики
16-летняя жительница Курска и ее 22-летний знакомый стали фигурантами уголовного дела за распространение наркотиков. 
Как сообщили в СК, вечером 18 июля полицейские изъяли у девушки пакет, внутри которого находилось 46 свертков с порошком и кристаллами белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество общей массой около 27 граммов. Наркотики подозреваемые планировали сбыть с помощью «закладок».
Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама