поиск по сайту
 

Пьяный курянин сломал нос полицейскому

Сегодня, 08:11
Пьяный курянин сломал нос полицейскому
25-летний житель Пристени стал фигурантом двух уголовных дел. Этой весной молодой человек находился в общественным месте в состоянии алкогольного опьянения, и его доставили для разбирательства в отдел полиции. Попросившись покурить, мужчина вышел на улицу в сопровождении участкового. Там он попытался убежать, но сотрудник полиции ему не позволил, и тогда злоумышленник ударил его в лицо и сломал ему нос. 
На этом криминальные приключения у пристенца не закончились. Выяснилось, что в ноябре 2011 года молодой человек отдыхал в компании друзей, слушая музыку на планшете матери одного из парней. Потом ему доверили отнести планшет собственнице, но злоумышленник решил забрать его себе и до законного владельца так и не донес.
Уголовное дело направлено в суд. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама