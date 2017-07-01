Пьяный курянин сломал нос полицейскому

25-летний житель Пристени стал фигурантом двух уголовных дел. Этой весной молодой человек находился в общественным месте в состоянии алкогольного опьянения, и его доставили для разбирательства в отдел полиции. Попросившись покурить, мужчина вышел на улицу в сопровождении участкового. Там он попытался убежать, но сотрудник полиции ему не позволил, и тогда злоумышленник ударил его в лицо и сломал ему нос.

На этом криминальные приключения у пристенца не закончились. Выяснилось, что в ноябре 2011 года молодой человек отдыхал в компании друзей, слушая музыку на планшете матери одного из парней. Потом ему доверили отнести планшет собственнице, но злоумышленник решил забрать его себе и до законного владельца так и не донес.

Уголовное дело направлено в суд.