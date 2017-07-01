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К тысячелетию Курска предложили построить театр оперы и балета, а на Боевке-фуникулер

Сегодня, 08:01
К тысячелетию Курска предложили построить театр оперы и балета, а на Боевке-фуникулер
В Администрации Курска состоялся «круглый стол», участники которого попытались наметить планы, что нужно сделать к 1000-летию города. В ходе обсуждения  прозвучало много различных предложений. Так, например, краевед Александр Манжосов считает, что городские власти должны разработать специальную программу по поддержанию памятников и мемориальных досок в достойном состоянии. По мнению председателя правления курского отделения Союза женщин России Галины Окороковой, Курску не хватает театра оперы и балеты или, в крайнем случае, музыкального театра. Член исполкома Общественного совета депутатов Курска» Евгений Зинченко предложил построить в районе Боевой дачи фуникулер. Участники заседания пришли к выводу, что одной встречи явно недостаточно для обсуждения такой масштабной и серьезной темы, как 1000-летие Курска и договорились в ближайшее время собраться снова.
Добавим, тысячелетие Курск отметит в 2032 году. 

 

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