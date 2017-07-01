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На Боевке покажут сериал "Друзья"

Сегодня, 10:04
На Боевке покажут сериал
Сегодня очередной показ в рамках проекта «Кино на траве». Он состоится сегодня на Боевой даче. Зрители увидят пять самых популярных серий известного комедийного сериала «Друзья». Кинопоказ начнётся в 20.00. Вход свободный, возрастное ограничение 18+. Гостей ждут конкурсы и подарки от организаторов, 3D-фотозона. «Друзья» по версии журнала The Hollywood Reporter - лучший комедийный сериал в истории ТВ. За 10 сезонов он шесть раз номинировался на кинопремию «Золотой глобус», получил её, а также 44 раза выдвигался на престижную телевизионную премию «Эмми» и шесть раз становился ее лауреатом. 

 

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