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Пострадавшие в аварии под Курском остаются в тяжелом состоянии

Сегодня, 16:06
Пострадавшие в аварии под Курском остаются в тяжелом состоянии
Пострадавшие в ДТП под Курском, которое унесло жизни шести человек, остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости руководитель территориального центра медицины катастроф Владимир Постаралкин. Авария произошла вечером 19 июля возле Щетинки. Peugeot, в котором находились 10 человек, развернулся через две сплошные полосы и столкнулся с Volkswagen. Погибли шесть человек, включая пятерых детей. Еще один ребенок и пять взрослых находятся в больнице. Медики сообщили, что те, кому была необходима операция, прооперированы. Транспортировка в другие медицинские учреждения никому не требуется. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель спровоцировавшего ДТП Peugeot находится в больнице. По данным полиции, его автомобиль был переполнен – вместо пяти человек в нем ехали десять, при этом дети были без специальных удерживающих устройств.

 

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