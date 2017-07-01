В Курской области организации Минобороны не платят за коммуналку

Курская область продолжает подготовку к отопительному сезону. В частности, ведется работа по снижению задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Общий долг составляет порядка 2,4 млрд рублей. Летом задолженность удалось сократить более чем на 300 млн рублей. Как сообщил заместитель губернатора Александр Дёмин, есть много вопросов к организациям Министерства обороны, которые не платят за коммунальные услуги. По его словам, общий долг по всем объектам почти 200 миллионов рублей. Власти подготовили обращения за подписью губернатора Курской области Александра Михайлова к министру оборону Сергею Шойгу, в военную прокуратуру региона, чтобы были приняты исчерпывающие меры по погашению просроченных долгов. У организаций, которые финансируются из областного и муниципального бюджетов, долгов перед ресурсоснабжающими организациями нет, - подчеркнули в региональной администрации. Подготовка к отопительному сезону будет завершена не позднее 25 сентября. Готовность коммунального хозяйства области - 60%.



