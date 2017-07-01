Более 600 целевиков направятся из вуза сразу на работу

Сеть профессионального образования Курской области представлена 18 вузами и филиалами, а также 28 ссузами, в которых обучаются более 70 тысяч студентов. В этом году из стен курских колледжей и техникумов вышли свыше 5 тысяч дипломированных молодых специалистов. Обучение по программам высшего образования завершили около 10 тысяч человек, из них примерно половина – очники. Трудоустройству выпускников способствует развитие практики целевого приема в вузы. В среднем квота составляет 50% по направлениям «Сельское и рыбное хозяйство» и «Здравоохранение», 30% – «Образование и педагогические науки», 25% – по направлениям «Строительство» и «Электроэнергетика и электротехника». Если в 2007-м процент обучающихся на условиях целевого приема от общего количества студентов-бюджетников составлял 8%, то в 2016-м – почти 20%. Из выпуска-2017 более 600 человек были приняты на условиях целевого приема и обязаны по окончании вуза трудоустроиться в организации, направившие их на учебу. Практика прежних лет показывает, что 90% таких выпускников выполняют обязательства по трудоустройству. Благодаря целевому приему за последние три года работать в школы пришли более 1300 молодых педагогов.



