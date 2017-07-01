Курянин утонул в автомобиле

В д. Полевая Курского района водитель автомобиля «Нива», не справившись с управлением, совершил съезд в водоем и утонул. Сообщение об этом в «Службу спасения» поступило в субботу утром. На место происшествия незамедлительно отправились оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Курского района, 32 ПСЧ Курского района, сотрудники полиции и медики. Привлекалась группировка сил и средств в составе 4 единиц техники и 15 человек, в том числе 3 машины и 8 спасателей МЧС. В ведомстве напоминают, что официально купальный сезон еще не открыт, и призывают курян к осторожности.