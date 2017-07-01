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«Авангард» в Самаре уступил «Крыльям Советов»

Сегодня, 20:14
«Авангард» в Самаре уступил «Крыльям Советов»
 Сегодня курский «Авангард» провел выездной матч в Самаре .Наши футболисты сразились с серьезным соперником — покинувшими премьер -лигу «Крыльями Советов» под руководством Андрея Тихонова. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в составе команды Андрея Тихонова на 14-й минуте забил нападающий хозяев Сергей Самодин. Таким образом, Авангард с 4-мя очками занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, самарские «Крылья»- на 5-й с 7-ю очками. 

 

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