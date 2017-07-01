Курянки в составе молодёжной сборной России по баскетболу разгромили Испанию на чемпионате мира

Женская молодежная сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира по баскетболу среди девушек до 19 лет в Италии. Во втором матче группового этапа в воскресенье россиянки уверенно обыграли лучшую на данный момент сборную Европы — Испанию – со счетом 77:58. Половину из 12 игроков российской команды, составляют баскетболистки курского «Динамо». Курянка Мария Вадеева и Раиса Мусина из екатеринбургского УГМК оформили дабл-даблы. Ещё одна наша землячка Валентина Кожухарь набрала за матч 10 баллов. Результаты других динамовок следующие: Виктория Черен – 9 очков, Софья Корниенко – 6, Олеся Сафонова – 4, Ольга Столяр — 0. Напомним, в первом матче турнира сборная России разгромила Египет — 114:63. В 3-м туре россиянки сыграют с командой Пуэрто-Рико, которая пока потерпела два поражения на чемпионате. Встреча состоится 25 июля, начало в 19.30 по московскому времени. В случае выигрыша россиянки выйдут в плей-офф с 1-го места в группе «В» и в 1/8 финала сразятся с последней 4-й командой группы «А». Хотя практически они уже обспечили себе это право, обыграв испанок. Сегодня, 10:37 К списку новостей