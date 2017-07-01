Жители Центрального Черноземья открывают новый вклад Сбербанка «Время сохранять»
Сегодня, 10:54
24 июля 2017 года, г. Воронеж. Сбербанк запустил новый рублевый вклад «Время сохранять». Он предоставляет клиентам возможность открыть депозит под повышенные проценты по сравнению с вкладами базовой линейки.
Максимальная процентная ставка по вкладу «Время сохранять» составляет 7% годовых. Чтобы получить ее, необходимо оформить вклад через веб-версию «Сбербанк Онлайн» с использованием промо-кода. Он выдается клиенту, принявшему участие в тесте в сообществе Сбербанка в соцсети «ВКонтакте». Чтобы его применить, нужно выбрать в интернет-банке раздел «Вклады и счета» и нажать ссылку «У меня есть промокод».
Помимо «Сбербанк Онлайн», депозит можно открыть во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физические лица, а также в устройствах самообслуживания. Если вы воспользуетесь одним из этих способов, ваша процентная ставка составит 6,5%.
- Вклад «Время сохранять» - отличная возможность для клиентов Сбербанка приумножить свои финансовые средства, - отметил заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев, - многие жители региона уже оценили преимущества этого нового продукта. На данный момент в Центрально-Черноземном банке открыто более 20 тыс. счетов.
Оформить «Время сохранять» можно в период с 18 июля по 18 августа 2017 года включительно. Минимальная сумма для открытия вклада – 100 тыс. руб., срок размещения – 4 месяца. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены, а выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.