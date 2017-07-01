поиск по сайту
 

Жители Центрального Черноземья открывают новый вклад Сбербанка «Время сохранять»

Сегодня, 10:54
Жители Центрального Черноземья открывают новый вклад Сбербанка «Время сохранять»
24 июля 2017 года, г. Воронеж. Сбербанк запустил новый рублевый вклад «Время сохранять». Он предоставляет клиентам возможность открыть депозит под повышенные проценты по сравнению с вкладами базовой линейки.

Максимальная процентная ставка по вкладу «Время сохранять» составляет 7% годовых. Чтобы получить ее, необходимо оформить вклад через веб-версию «Сбербанк Онлайн» с использованием промо-кода. Он выдается клиенту, принявшему участие в тесте в сообществе Сбербанка в соцсети «ВКонтакте». Чтобы его применить, нужно выбрать в интернет-банке раздел «Вклады и счета» и нажать ссылку «У меня есть промокод».

Помимо «Сбербанк Онлайн», депозит можно открыть во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физические лица, а также в устройствах самообслуживания. Если вы воспользуетесь одним из этих способов, ваша процентная  ставка составит 6,5%.

- Вклад «Время сохранять» - отличная возможность для клиентов Сбербанка приумножить свои финансовые средства, - отметил заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев, - многие жители региона уже оценили преимущества этого нового продукта. На данный момент в Центрально-Черноземном банке открыто более 20 тыс. счетов.

Оформить «Время сохранять» можно в период с 18 июля по 18 августа 2017 года включительно. Минимальная сумма для открытия вклада – 100 тыс. руб., срок размещения – 4 месяца. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены, а выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама